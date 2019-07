The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: "Kinoversion" und "Curator's Cut" im Vergleich - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe gibt im folgenden Video einen Einblick in den "Curator's Cut" von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Der "Curator's Cut" ist ein alternativer Weg und eine andere Sichtweise auf die Geschichte. Hier werden neue Informationen, Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten geboten, welche die Geschichte beeinflussen und neue Geheimnisse zu Tage fördern. Der "Curator's Cut" ist für alle Vorbesteller ab dem Erscheinungstag verfügbar. Alle anderen Spieler erhalten später in diesem Jahr kostenlos Zugang zu diesem Modus.Im Video sieht man eine Szene vom Beginn des Spiels. Diese zeigt zuerst die Entscheidungen aus der Sicht von Brad (im ersten Spieldurchgang, der sogenannten "Kinoversion") und anschließend im "Curator's Cut" die Perspektive und Entscheidungen seines Bruders Alex (wird nach dem erstmaligen Durchspielen der Geschichte freigeschaltet).Man of Medan ist das erste Spiel der "The Dark Pictures Anthology". Es erscheint am 30. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One für knapp 30 Euro.Letztes aktuelles Video: The Curators Cut