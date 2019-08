The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: Entwicklertagebuch: "Don't Play Alone" Teil 1 und 2 - 4Players.de

Aktualisierung vom 14. August 2019, 10:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 7. August 2019, 12:53 Uhr:

Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment auch den zweiten Teil des Entwicklertagebuchs "Don't Play Alone" zu Man of Medan veröffentlicht:Dazu heißt es vom Publisher: "Nach dem ersten Einblick in den „Gemeinsame Story“-Modus, folgt nun ein Überblick über den zweiten Multiplayer-Modus von Man of Medan: Der Filmabend. Dieser Modus bietet einen lokalen Multiplayer, in dem bis zu fünf Freunde die verschiedenen Charaktere steuern und Entscheidungen treffen müssen."Bandai Namco Entertainment hat den ersten Teil des Entwicklertagebuchs ("Don't Play Alone") für das narrative Horrorspiel Man of Medan veröffentlicht.Der Modus "Gemeinsame Story" ist ein Online-Koop-Modus für zwei Spieler, bei dem man dieselbe Story gleichzeitig erlebt. Jeder der beiden SpielerInnen spielt dabei in den jeweiligen Szenen unterschiedliche Charaktere, was der Geschichte eine andere Perspektive mit gänzlich neuen Entscheidungen und Konsequenzen verleiht.Man of Medan ist das erste Spiel der "The Dark Pictures Anthology". Es erscheint am 30. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One für knapp 30 Euro.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch Dont Play Alone Pt 1 Zur Vorschau : Mit Man of Medan, der ersten Episode der Dark Pictures Anthology, setzt Supermassive Games im Kern auf das gleiche Prinzip wie bei Until Dawn und serviert erneut eine Horror-Erfahrung, die von Entscheidungen, deren Konsequenzen und Reaktionstests geprägt ist. Wir konnten den Einstieg anspielen - und das nicht alleine, denn Überraschung: Man of Medan bietet einen interessanten Koop-Ansatz, in dem man sich gemeinsam gruseln und die Handlung formen kann...