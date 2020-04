The Waylanders: Ausblick auf die keltisch geprägte Spielwelt

Das spanische Studio Gato Salvaje arbeitet seit mehreren Jahren an The Waylanders . Das Party-basierte Fantasy-Rollenspiel ist zwischen zwei Epochen (keltisch und mittelalterlich) angesiedelt. Einen Ausblick auf die keltisch geprägte Spielwelt erlaubt das folgende "Flythrough-Video", in dem Nicht-Spieler-Charaktere und viele "Dekorationen" noch fehlen. Von Küstendörfern und hoch aufragenden Wäldern bis hin zu mystischeren Regionen wie unterirdischen Städten, Werwolflagern und antiken Nekropolen bietet das keltische Zeitalter viele Orte, die es zu besuchen gilt. The Waylanders soll im Sommer 2020 in den Early Access auf Steam an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Celtic locations preview work in progressIm Verlauf der Geschichte wird man immer wieder Entscheidungen fällen, die "fatale Folgen" nach sich ziehen können. Darüber hinaus werden Romanzen mit Begleitern, eine tiefgehende Charakterentwicklung (sechs Klassen, 30 fortgeschrittene Klassen, 800 Fähigkeiten), mehr als 40 Stunden Spielzeit (ohne Zusatzziele) und Echtzeit-Kämpfe mit taktischer Pause-Funktion versprochen. Die klassische isometrische Spielansicht soll variabel sein und sich auch in eine Art Schulterperspektive umblenden lassen. Mike Laidlaw (ehemaliger BioWare-Frontmann) ist als kreativer Berater an Bord. Auch Chris Avellone und Inon Zur sind beteiligt. Als Inspirationsquellen werden Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights 2 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time genannt.Die Entwickler beschreiben den Hintergrund folgendermaßen : "Das erste Treffen zwischen den Kelten und ihren Göttern, der Tuatha de Danaan, sollte eine Zeit des Feierns und der Erleuchtung sein. Aber als die Verhandlungen katastrophal verlaufen, sind Sie dem Tode nahe - und Ihrer Zeit entrissen! Das Land wurde von magischer Verderbnis heimgesucht, und das Königreich, das einst friedlich war, hat sich in mehrere Fraktionen aufgespalten, die um den Thron kämpfen.Die keltische Kultur - ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Religionen, Kulturen, sterblichen und unsterblichen Menschenrassen, Werwölfen, Druiden, Goblins und Monstern - droht aus allen Nähten zu platzen. Unterstützen Sie den unreifen, aber rechtmäßigen Erben oder den pragmatischen General? Welche Allianzen werden Sie schmieden, welche Freundschaften werden Sie pflegen, welche Romanzen werden Sie verfolgen, und was werden Sie tun, wenn Sie plötzlich ins mittelalterliche Spanien gestoßen werden?Weil Sie nicht mehr an Ihre Zeit gebunden sind, entdecken Sie, dass Sie in der Lage sind, zwischen der keltischen und der mittelalterlichen Epoche zu reisen. Im Christentum sieht es in Galizien ganz anders aus als unter keltischer Herrschaft. Wo sind Ihre unsterblichen Verbündeten jetzt und was ist aus den Seelen Ihrer sterblichen Freunde geworden, die wiedergeboren wurden? Könnten die korrupten Zauberkünste, die sich während Ihres Treffens mit den Tuatha eingemischt haben, zur Zerstörung der gesamten keltischen Welt geführt haben, die Ihnen am Herzen liegt? Oder war eine größere Macht aus Politik und Religion schuld - oder sollte man Ihr sogar für die Veränderungen, die die Welt erlebt hat, danken?"