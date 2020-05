The Waylanders: Video zeigt die Charaktererstellung im keltischen Fantasy-Rollenspiel

Einzigartige, gruppenbasierte Erfahrung welche in den einschlägigen Zeitaltern der Kelten und dem Mittelalter spielt.

Story: Geschrieben von international gefeierten Drehbuchautoren: Emily Grace Buck (Hauptautorin), Chris Avellone (Autor) und Mike Laidlaw (Beratend)

Musik von einem Emmy Award Gewinner, 3x BAFTA nominierten und natürlich Komponist der Fallout Titelmusik, Inon Zur.

erschiedene Spielenden: Entscheidungen die während einem Zeitalter getroffen werden können drastische Auswirkungen auf die andere Zeitperiode haben, bedeutet, jeder Spieler wird die eigenen Entscheidungen in überraschender und schockierender Weise zu spüren bekommen.

Strategie und Innovation: Das Gameplay enthält einzigartige Formationen für strategischen Tiefgang im taktischen Kampf.

Vollständige Charakteranpassung: 6 grund- und 30 erweiterte Klassen, 5 spielbare Rassen basierend auf der keltischen Mythologie sowie verschiedene Herkunftsgeschichten für den eigenen Charakter

Begleiter: sind ein essentieller Bestandteil einer jeden Rollenspiel Erfahrung, und The Waylanders biete eine Unzahl von verschiedenen Reisebegleitern welche sich dir anschließen und dich auf deinem Weg begleiten können. Du wirst in der Lage sein dich mit deinen Weggefährten tiefgründig zu unterhalten, ihre Vergangenheit rausfinden, gemeinsame Missionen erfüllen und mit ihnen sogar die ein oder andere Romanze erleben dürfen.

Gato Salvaje Studio hat ein neues Video zu The Waylanders veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die Charaktererstellung im keltischen Fantasy-Rollenspiel gewährt:Letztes aktuelles Video: Character Creator PreviewDer nach eigenen Angaben von Dragon Age: Origins Baldur's Gate und The Legend of Zelda: Ocarina of Time inspirierte sowie mit keltischen und mittelalterlichen Einflüssen aufwartende Titel, an dem auch Chris Avellone Inon Zur und Mike Laidlaw beteiligt sind, soll im Sommer 2020 in den Early Access auf PC ( Steam ) starten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Das erste Treffen zwischen den Kelten und ihren Göttern, der Tuatha de Danaan, sollte eine Zeit des Feierns und der Erleuchtung sein. Aber als die Verhandlungen katastrophal verlaufen, sind Sie dem Tode nahe - und Ihrer Zeit entrissen! Das Land wurde von magischer Verderbnis heimgesucht, und das Königreich, das einst friedlich war, hat sich in mehrere Fraktionen aufgespalten, die um den Thron kämpfen.Die keltische Kultur - ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Religionen, Kulturen, sterblichen und unsterblichen Menschenrassen, Werwölfen, Druiden, Goblins und Monstern - droht aus allen Nähten zu platzen. Unterstützen Sie den unreifen, aber rechtmäßigen Erben oder den pragmatischen General? Welche Allianzen werden Sie schmieden, welche Freundschaften werden Sie pflegen, welche Romanzen werden Sie verfolgen, und was werden Sie tun, wenn Sie plötzlich ins mittelalterliche Spanien gestoßen werden?Weil Sie nicht mehr an Ihre Zeit gebunden sind, entdecken Sie, dass Sie in der Lage sind, zwischen der keltischen und der mittelalterlichen Epoche zu reisen. Im Christentum sieht es in Galizien ganz anders aus als unter keltischer Herrschaft. Wo sind Ihre unsterblichen Verbündeten jetzt und was ist aus den Seelen Ihrer sterblichen Freunde geworden, die wiedergeboren wurden? Könnten die korrupten Zauberkünste, die sich während Ihres Treffens mit den Tuatha eingemischt haben, zur Zerstörung der gesamten keltischen Welt geführt haben, die Ihnen am Herzen liegt? Oder war eine größere Macht aus Politik und Religion schuld - oder sollte man Ihr sogar für die Veränderungen, die die Welt erlebt hat, danken?"Als Hauptmerkmale werden genannt: