The Waylanders: Lokalisierungsupdate steht an und Ausblick auf die Mittelalter-Ära

Kurz vor dem Release des Lokalisierungsupdates in der nächsten Woche hat das Team von The Waylanders einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch Hinweise auf den Antagonisten im zweiten Akt des Rollenspiels enthält. Das zweite Akt spielt in der mittelalterlichen Ära. Aktuell haben Early-Access-Spieler Zugriff auf die ersten zwölf Stunden der Story und die keltische Ära.Das Lokalisierungsupdate wird Übersetzungen der Texte in den folgenden Sprachen umfassen: Deutsch, Spanisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch, Russisch und Galicisch. Das Update soll am 25. Januar 2021 erscheinen und gleichzeitig soll auch eine finale Roadmap bis zum Launch bekanntgegeben werden."Unsere Spieler sind schon ganz heiß darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Und auch wir können es kaum erwarten, dass sie das mittelalterliche Galizien erkunden", sagt Sergio Prieto, Creative Director von The Waylanders. "Ich hoffe, dass diese kleine Vorschau auf die kommenden Inhalte unseren Fans gefällt. Der Early Access war ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Gameplays rund um diese Geschichte, die uns so am Herzen liegt."Das Lokalisierungsupdate ist das dritte von drei geplanten Winterupdates für The Waylanders. Die bisherigen Updates enthielten u.a. Spielmechanik-Anpassungen basierend auf dem Feedback der Community, Videos zu den Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere und weitere Features für den Fotomodus. The Waylanders steht im Moment im Rahmen von Steam Early Access und GOG Games in Development zur Verfügung. Der reguläre Verkaufsstart ist auf beiden Plattformen für Frühling 2021 geplant.Letztes aktuelles Video: Medieval Compostella Sneak Peek