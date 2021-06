The Waylanders: Early-Access-Ende verschoben; Sommer-Updates geplant

Die Entwicklung von The Waylanders wird sich bis Herbst 2021 hinziehen - u.a. aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die notwendige Umstellung der Arbeitsprozesse. Für die Early-Access-Version des Rollenspiels ist außerdem das erste Sommer-Update veröffentlicht worden. Es umfasst Controller-Unterstützung, Schwierigkeitsoptionen und Verbesserungen am Kampfsystem, der Benutzeroberfläche und der Beleuchtung in vielen Szenarien und Zwischensequenzen ( zum Change-Log ).Bis zum Early-Access-Ende sollen neue Begleiter für die Waldläufer-Klasse, ein besseres Tutorial-System, weitere Waffen und Romanzen eingebaut werden. Auch die Verteilung der Gegner soll überarbeitet werden.