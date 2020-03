Bless Unleashed: Online-Rollenspiel im Free-to-Play-Modell gestartet

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass das Online-Rollenspiel Bless Unleashed heute als Free-to-Play-Titel auf der Xbox-One-Gerätefamilie gestartet ist. Mit Verbesserungen für die Xbox One X (4K Ultra HD und HDR10-Unterstützung) sollen Nutzer laut Pressemitteilung die Möglichkeit bekommen, direkt in die Action zu springen sowie eine tiefgründige Geschichte zu erleben:"Die Spieler werden Dungeons erforschen, Bosse besiegen, die riesige Welt von Lumios entdecken, ihre Charaktere individualisieren, einzigartige Waffen und Rüstungen erschaffen und mit der Community sowohl im PvE als auch PvP zusammen- und aufeinandertreffen. All das, um Ende fürstlich belohnt zu werden.spielt in der ungezähmten Welt von Lumios, die für Hardcore-MMO-Spieler erdacht wurde und eine tiefgründige Hintergrundgeschichte mit einzigartigen Kombinations-Mechaniken, Individualisierungsoptionen für Spieler und kooperativen (PvE) und kompetitiven (PvP) Multiplayer bietet. Zum Launch wird Lumios aus 13 Gebieten bestehen, die die Spieler erforschen können und dort gegen vielfältige Gegner kämpfen. Es gibt sieben mächtige Bosse in der Wildnis und 26 Elitebosse, die für diejenigen, die sie besiegen können, unglaubliche Schätze bereithalten. Zusätzlich gibt es sechs einzigartige Dungeons zu erforschen, um die Gefahren von Lumios zu erleben. Dazu kommen die Schlachten in den acht Arenen und acht Höhlen, die Heimat der gefährlichsten Gegner sind und die nur darauf warten, die Spieler zu vernichten.wurde auf Basis der Unreal-Engine entwickelt und bringt unvergleichliche Visuals in eine riesige Fantasy-Welt – in einem der schönsten MMORPGs, das jemals speziell für Konsolenspieler entwickelt wurde. Die Spieler erleben ihre Abenteuer in einer riesigen, beständigen Welt, in der mythische Monster die Lande durchstreifen und Kämpfe gegen andere Spieler jederzeit ausbrechen können.„Wir sind extrem stolz und aufgeregt, heutezu launchen“, so InJoon Hwang, Senior Director of Online Publishing. „Die Teams von Round 8 Studio und BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. haben sehr hart gearbeitet, um dieses wirklich einzigartige und spannende Spiel zu entwickeln und haben die Community aktiv mit eingebunden, um das Feedback direkt zu implementieren, das wir durch die vielen Events und Betas bekommen haben.passt perfekt als ein Free-2-Play-Titel auf der Xbox One und wir freuen uns darauf, die Reaktionen und Abenteuer der Spieler im Game zu sehen.Um euren Charakter mit einem einzigartigen Rüstungsset auszustatten, spezielle Valor Perks zu bekommen, zusätzliche In-Game-Währung zu erhalten, fantastische Reittiere zu reiten und noch vieles mehr, besucht diese Seite , um mehr über die Ultimate-, Exalted- und Deluxe-Gründerpakete zu erfahren."