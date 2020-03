Bless Unleashed: Video beleuchtet Kombos und Segnungen des Online-Rollenspiels

Bandai Namco Entertainment America und Neowiz Round 8 Studio haben ein neues Video zu Bless Unleashed veröffentlicht, in dem sie einen Blick auf die Kombos und Segnungen in ihrem Online-Rollenspiel werfen, das seit dem 12. März 2020 auf Free-to-play-Basis für Xbox One erhältlich ist:Letztes aktuelles Video: Combos BlessingsSpielbeschreibung des Herstellers: "Bless Unleashed ist ein erstklassiges NextGen-Action-MMORPG, das zuerst für die Xbox One erscheint. Reisen Sie durch eine lebendige und faszinierende Welt und bestehen Sie gegen bösartige Kreaturen. Wählen Sie aus 5 Klassen, von denen jede mit eigenen kombolastigen Kampferfahrungen glänzt und speziell für das Online-Spiel entwickelt wurde. Versammeln Sie Ihre Gruppe und überleben Sie gemeinsam in einer detailverliebten Welt voller gefährlicher Kreaturen und göttlicher Geheimnisse."