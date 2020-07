Bless Unleashed: PC-Version für Anfang 2021 angekündigt, Beta-Tests im Herbst

Das actionlastige MMORPG Bless Unleashed erscheint Anfang 2021 auch für den PC. Wie Neowiz Round 8 Studio bekannt gibt, plant man im Herbst auch eine ganze Reihe von geschlossenen Beta-Tests, um den Launch der PC-Version vorzubereiten. Mehr Details zu den Plänen will man in näherer Zukunft bekanntgeben."Wir sind absolut gespannt und begeistert davon, ankündigen zu können, dass wir uns bereits in den Vorbereitungen dafür befinden, Bless Unleashed auf den PC zu bringen", so Jason Park, Entwicklungsleiter bei Round 8 Studio. "Bless Unleashed ist ein dynamisches, vom Kampf getriebenen MMORPG in einer großen offenen Welt. Unsere Spieler können die Welt von Bless Unleashed erkunden sowie die gefährlichen, bedrohlichen Dungeons zusammen mit anderen Freunden und Feinden direkt am PC erleben."Auf der Xbox One ist das Online-Rollenspiel bereits Ende letzten Jahres in die offene Beta gestartet. Auf der Microsoft-Konsole gab es kürzlich das Saurin Deception Update, das neben diversen Verbesserungen mehr als 150 neue Quests, zusätzliche Monster und weitere Dungeons enthielt.Letztes aktuelles Video: Combos Blessings