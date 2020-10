Bless Unleashed: Startschuss für das Online-Rollenspiel auf PS4

Atemberaubend groß - Entdecken Sie eine mit Unreal Engine 4 erstellte, abwechslungsreiche Spielwelt. Schließen Sie sich mit Freunden zusammen, um zu erkunden, zu entdecken und riesige Monster zu bekämpfen.

Kombolastiger Kampf - Erstellen Sie Ihre eigenen Kombos, um das Kampferlebnis noch weiter zu bereichern, bei dem die richtige Positionierung über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Lauernde Gefahr - Verteidigen Sie sich gegen gigantische Drachen, Riesen und andere fantastische Kreaturen sowie die stete Bedrohung durch andere Spieler.

Komplexität - Die brutale Welt von Bless Unleashed hält überdies ausführliche Hintergrundgeschichten und verzwickte Handlungsstränge bereit.

Gefährte & Gegner - In der offenen Welt können Spieler nicht nur miteinander in die Schlacht ziehen ... sondern auch gegeneinander. Integriertes PVP sorgt für eine konstante Herausforderung.

Klassisches Fantasy neu aufgelegt - Wählen Sie in einer Welt voller Magie aus fünf verschiedenen Fantasy-Klassen, wie dem arkanen Mage und dem blutdurstigen Berserker. Bereisen Sie mit Ihren Gefährten die Welt auf der Suche nach der Wahrheit über die Götter und kommen Sie selbst in Berührung mit dem wahrhaft Göttlichen.

Screenshot - Bless Unleashed (PS4) Screenshot - Bless Unleashed (PS4)

Am heutigen 22. Oktober 2020 haben Bandai Namco Entertainment und Neowiz das bereits für Xbox One erschienene Online-Rollenspiel Bless Unleashed auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store ist kostenlos (Free to play). Darüber hinaus sind aber auch kostenpflichtige Starter- und Gründerpakete erhältlich. Eine PC-Umsetzung soll Anfang 2021 folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Bless Unleashed ist ein Premium-MMORPG der nächsten Generation. Reise durch eine weitläufige Welt und stelle dich gefährlichen Monstern, die die Weiten durchstreifen. Wähle einen Charakter aus fünf Klassen aus, von der jede ihre eigene Kombo-lastige Kampfstil extra für Onlinespiele bietet. Versammle deine Trupp, um Welten voller Bestien und Geheimnisse zu erkunden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4