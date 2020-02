Ary and the Secret of Seasons: Die vier Jahreszeiten im Einsatz

Indie-Publisher Modus Games und Entwickler eXiin wollen Ary and the Secret of Seasons im Sommer 2020 auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. In dem Action-Adventure ( zur Vorschau ) folgen die Spieler der Geschichte eines jungen Mädchens, die die unregelmäßigen Jahreszeiten ihrer Welt wiederherstellen will. Hierzu beschwört sie die Mini-Biome des Frühlings, Sommers, Herbsts und Winters herauf, die es ihr erlauben Geheimnisse aufzudecken, Hindernisse zu überwinden und Vorteile im Kampf zu erlangen. Die Fähigkeiten der Protagonistin Aryelle werden im folgenden Video demonstriert."In Ary and the Secret of Seasons erfüllt Ary die Berufung, der ihr Vater nicht nachkommen kann, und macht sich an seiner Stelle auf, ein plötzliches Ungleichgewicht der Jahreszeiten in der Welt von Valdi auszugleichen. Das Erschaffen von Plattformen über neu entstandene Schluchten und die Hilfe, die sie den verzweifelten Einwohnen Valdis bietet, sind dabei nur der Anfang. Die Kräfte des jungen Mädchens tragen ein noch viel größeren Potential - als eine Macht, die endloses Entdecken und Erforschen ermöglicht."Letztes aktuelles Video: PAX Gameplay Overview Video