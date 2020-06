Ary and the Secret of Seasons: Genese Davis führt durch das Jahreszeiten-Abenteuer

Modus Games, eXiin und Fishing Cactus haben ein neues Video zu Ary and the Secret of Seasons veröffentlicht, in dem Autorin Genese Davis durch das Jahreszeiten-Abenteuer führt und Arys manipulative Kräfte vorstellt:Letztes aktuelles Video: Developer WalkthroughDazu heißt es vom Hersteller: "In dem Video zeigt die Protagonistin, wie sie die Jahreszeiten mit magischen Sphären verändert und durch klirrende Eiszapfen und Hochwasser neue Areale erreicht und schwierige Rätsel lost. Spieler können selbst erleben, wie mächtig Ary ist und was es bedeutet, die Balance der Welt wieder herstellen zu müssen, wenn das Spiel im September 2020 auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint."Auf Steam kann man den folgendermaßen beschriebenen Titel bereits auf die Wunschliste setzen: "Vor sehr langer Zeit wurde die Balance und der Frieden im Land Valdi von einem bösen Magier bedroht. Er wurde von einem legendären Krieger besiegt und in den Dom der Jahreszeiten gesperrt. Sodann wurde ein Bund aus vier Wächtern gegründet, die Wächter der Jahreszeiten, um das Gefängnis zu bewachen und zu schützen.Jahrzehnte vergingen und die Geschichte wurde zur Legende. Es wurde still um den bösen Magier und die Bedrohung ließ immer weiter nach. Der Glaube an die Aufgabe der Wächter ging verloren. Es war mehr eine Tradition für die Wächter ihr Wissen an ihre Söhne weiterzugeben. Nun, bis Aryelle auftauchte.Nachdem eine mysteriöse höhere Macht die Jahreszeiten in Valdi veränderte, zieht Ary los um den Ursprung dieses Chaos zu ergründen. Ihr Mut wird sie zu Orten führen, wo kein Wächter jemals vor ihr war. Werden ihre Anstrengungen ausreichen um Valdi in das glorreiche Land zurückzuverwandeln das es einmal war?Ary and the Secret of Seasons ist ein Abenteuerspiel, in dem du die Reise von Ary durch die Welt von Valdi begleitest. Ary hat die Kraft sich zwischen den verschiedenen Jahreszeiten zu bewegen. Durch kleine Sphären, die als kleine Ecosysteme funktionieren, kann sie die Umwelt nach ihren Wünschen anpassen."