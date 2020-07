Ary and the Secret of Seasons: Das Jahreszeiten-Abenteuer beginnt Anfang September

Das einem jungen Mädchen und ihrer Macht über die Jahreszeiten gewidmete Action-Adventure Ary and the Secret of Seasons wird am 1. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, wie Publisher Modus Games und Entwickler eXiin bekannt geben. Der Titel wird sowohl als Download als auch als Boxversion im Handel erhältlich sein und kann bereits vorbestellt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Valdi ist ein ehemals üppiges Land, das sein perfekt ausbalanciertes Klima verloren hat. Während ihres Abenteuers werden die Spieler die Mächte der Jahreszeiten nutzen, um ihre Umgebung zu verändern: Das Werfen einer Winter-Sphäre erschafft beispielsweise Eiszapfen, über die man neue Bereiche erreichen kann. Die Frühlings-Sphäre lässt Ranken wachsen, die es ermöglichen, scheinbar unbezwingbare Klippen zu überwinden und das Auffüllen sommerlicher Wasserlöcher lässt Ary durch gähnende Abgründe schwimmen.Ary and the Secret of Seasons stellt Ary vor die Herausforderung, den Wächtern der Jahreszeiten von Valdi zu helfen und schickt sie auf eine Reise, die kein anderer Bewohner des Landes vollenden kann. Während ihrer Reise kämpft sie mit den Erwartungen Anderer, durchquert ein wunderschönes Land voller Rätsel, trifft eigenartige Bewohner und nutzt ihre mächtigen Fähigkeiten, um in flüssigen und unterhaltsamen Kämpfen die Oberhand zu gewinnen."Letztes aktuelles Video: FeatureTrailer