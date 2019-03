Streets of Rage 4: Neue Spielszenen zeigen Axel und Blaze in Aktion - 4Players.de

Im jüngsten Trailer zum Prügelspiel Streets of Rage 4 teilen Axel und Blaze gemeinsam aus wie in den guten, alten Zeiten. Mit bekannten und neuen Moves gibt es in den gezeigten Spielszenen für zahlreiche Kriminelle eine ordentliche Tracht Prügel, wobei das Team von Dotemu das klassische Spielgefühl zwar beibehalten, dem Spiel insgesamt aber einen leicht modernisierten Touch verpassen will.In der Pressemitteilung heißt es:"Streets of Rage 4 ist der erste Teil der Serie seit nunmehr über zwei Jahrzehnten und schickt sich an, das legendäre Bösewicht-Bashing-Gameplay mit modernen Akzenten, frischen, pulsierenden Jams und weiteren Überraschungen, die es zu entdecken gilt, gekonnt wiederzubeleben. Das Team hinter Streets of Rage 4 schöpft aus seiner lebenslangen Liebe zu Prügelspielen, um neue Fans und Veteranen gleichermaßen daran zu erinnern, warum Streets of Rage eine der beliebtesten Spieleserien von SEGA ist."Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser Trailer