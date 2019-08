Streets of Rage 4: Gitarrenkriegerin Cherry Hunter in Aktion - 4Players.de

Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC)

Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games (Streets of Fury) haben anlässlich der gamescom 2019 ein neues Video zu Streets of Rage 4 veröffentlicht, das Spielszenen mit Gitarrenkriegerin Cherry Hunter zeigt, die zusammen mit Blaze Fielding und Axel Stone auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in den Kampf ziehen wird:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Cherry Hunter TrailerDazu heißt es von den Machern: "Cherry Hunter ist die Tochter von Adam Hunter aus den ursprünglichen Streets of Rage. Cherry wurde von ihrem Vater und Axel ausgebildet und lernte von klein auf Selbstverteidigung. Ihr Interesse, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und Polizistin zu werden, verblasste jedoch bald und wurde durch ihre Liebe zur Musik ersetzt. Heute spielt sie mit ihrer Elektro-Progressive-Rockband an einigen der gefährlichsten Orte in Wood Oak City. Sie mag jung aussehen, man sollte sie aber nicht unterschätzen - sie ist eine erfahrene Veteranin, die Ärsche versohlt und durchaus weiß, wo der Hammer hängt.Der neue Trailer enthüllt auch einige weitere Levels zu unterschiedlichen Tageszeiten: Neonbeleuchtete Dächer, Aufzüge, schäbige Flughafenhangars, schmutzige Kanalisationen, eine pulsierende Musikbühne und vieles mehr wartet auf die Spieler - also schlagt zu und schaut nicht zurück!Streets of Rage 4 wird der erste Teil, der für diese Serie seit 25 Jahren erscheint und Axel und Blaze eine glorreiche Rückkehr zu den seitlich scrollenden Prüglern beschert. Mit sehenswerten handgezeichneten Animationen, neuen Kampfkünsten und frischen Tracks von einem erstaunlichen Komponistenteam wird Streets of Rage 4 eine meisterhafte Hommage für Fans klassischer Action-Unterhaltung."