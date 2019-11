Streets of Rage 4: Video-Tagebuch über das Spieldesign - 4Players.de

Die Entwickler von Streets of Rage 4 (Lizardcube, Guard Crush Games und Dotemu) sprechen im folgenden Video über das Spieldesign und die grundlegende Gestaltung des Beat'em-Ups. Jordi Asensio (Game Designer), Cyrille Lagarigue (Programmierer) und Beausoleil Samson-Guillemette (Programmierer) sprechen über ihre Inspirationen, das eindeutige Vorbild der Schlägereien (Streets of Rage 2) und die Lektionen, die sie bereits gelernt hätten. Streets of Rage 4 soll 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Produktbeschreibung : "Streets of Rage 4 ist der erste Einstieg in die Kernserie seit 25 Jahren und zeigt die glorreiche Rückkehr von Axel und Blaze mit seitwärts scrollenden Prügeleien. Mit satten handgezeichneten Animationen, neuen Kampfkünsten und frischer Musik von einem fantastischen Komponistenteam ist Streets of Rage 4 eine meisterhafte Hommage an die von Fans geliebte klassische Action und deren Wiedererweckung. Die Reihe ist weltweit bekannt für ihre Electronic Dance Music. Für den Soundtrack von Streets of Rage 4 zeichnet eine All-Star-Besetzung von Musikern wie Yuzō Koshiro, Motohiro Kawashima, Yoko Shimomura, Hideki Naganuma, Keiji Yamagishi und vielen anderen verantwortlich, die fantastische neue Tracks für diese neue Episode der Streets of Rage-Reihe kreieren."Letztes aktuelles Video: Behind The Gameplay