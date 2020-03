Streets of Rage 4: Olivier Derivière ist Hauptkomponist und Musik-Ausrichtung "East Meets West"

Olivier Derivière (Dying Light 2, A Plague Tale: Innocence, Assassin's Creed 4: Black Flag, GreedFall, Vampyr etc.)

Yuzo Koshiro (Streets of Rage 1, 2 & 3, Ys 1 & 2, Sonic the Hedgehog, The Revenge Shinobi, Shenmue 1 & 2, Super Smash Bros. Brawl for 3DS and Wii U & Ultimate, ActRaiser 1 & 2 etc.)

Motohiro Kawashima (Streets of Rage 2 & 3, Shinobi 2, Batman Returns etc.)

Yoko Shimomura (Street Fighter 2, Kingdom Hearts 1-3, Super Mario RPG, Legend of Mana, Parasite Eve etc.)

Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Tecmo Bowl, Captain Tsubasa etc.)

Harumi Fujita (Final Fight, Mega Man 3, Bionic Commando, Strider, Ghosts'n Goblins, Chip'n Dale: Rescue Rangers, Tomba! etc.)

Scattle (Hotline Miami 1 & 2)

Das Mörtal (Hotline Miami 2)

XL Middleton

Groundislava

Der Hauptkomponist der Musik in Streets of Rage 4 ist Olivier Derivière (A Plague Tale: Innocence, Vampyr, Assassin's Creed 4: Black Flag). Im Zuge der Musik-Ausrichtung "East Meets West" wird er von vielen internationalen Gastmusikern unterstützt. Einen Einblick in die musikalische Ausrichtung des Spiels gibt der Komponist im folgenden Video, in dem auch Beiträge von Scattle (Hotline Miami 1 & 2), Das Mörtal (Hotline Miami 2), XL Middleton und Groundislava zu hören sind (Hörproben auf Soundcloud ).Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games schreiben in der Ankündigung: "Die musikalische Vision von Derivière spiegelt die Philosophie wider, die den Kern von Streets of Rage 4 bildet: Sie verbindet die zeitlosen, klassischen Elemente der ursprünglichen Streets of Rage-Spiele mit einer modernen Herangehensweise an Gameplay, Kunst und Design. Sie kanalisiert, durch die Musik der Komponisten der Serie - Yuzo Koshiro und Motohiro Kawashima - sowie anderer japanischer Komponisten, den nostalgischen Ruhm der Genre begründenden Beat-em-ups. (...) Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird jeder Gastkomponist unverwechselbare, pulsierende Stücke für den Kampf mit den mächtigen Bossen beisteuern. Koshiro und Kawashima fördern das kreative Engagement für ein authentisches Streets of Rage-Erlebnis und haben eine herausstechende Präsenzen in Streets of Rage 4, für das sie jeweils mehrere Tracks zur Verfügung gestellt haben. Koshiros Beiträge umfassen sowohl das Hauptthema des Spiels als auch den Song, der - zusammen mit weiteren Stücken - die erste Spielphase untermalt. (...) Aufgrund von Terminproblemen kann Hideki Naganuma leider vorerst keinen Beitrag mehr zu Streets of Rage 4 leisten. Harumi Fujita, die hinter einer Reihe klassischer Capcom-Melodien - wie Final Fight, Capcoms Antwort auf die Streets of Rage-Serie - steht, war so freundlich, ihr Talent an seiner Stelle einzubringen."Letztes aktuelles Video: Behind the MusicAm Soundtrack von Streets of Rage 4 beteiligen sich:Streets of Rage 4 soll im Frühjahr 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.