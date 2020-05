Streets of Rage 4: Neues Update soll Technik und KI verbessern

#SOR4 update for Xbox One and Game Pass PC is now available and fixes:



* Multiple causes of launch issues for Windows Store version.

* Adds new video and HUD options

* Brings new combo counter and combo balancing.



Check out the changelog for more details! (second picture) 🍗🔥 pic.twitter.com/QELkuuG1Vj



— Dotemu #SOR4 (@Dotemu) May 19, 2020

Dotemu hat ein neues Update für den Prügler Streets of Rage 4 veröffentlicht, das zumindest auf Xbox One und PC ab sofort zur Verfügung steht. Wir man via Twitter bekannt gibt, will man vor allem zahlreiche Probleme aus der Welt geschafft haben, die Käufer der Version im Windows Store geplagt haben, darunter auch Abstürze und eingefrorene Bilder. Auch bei den Animationen hat man nach eigener Aussage vereinzelte Bugs bereinigt.Darüber hinaus soll das Update die Qualität der Soundeffekte verbessern, neue Video- und HUD-Funktionen hinzufügen und den härtesten Schwierigkeitsgrad noch einen Tick schwerer machen. An der KI will man ebenfalls geschraubt haben, was man u.a. am Verhalten des Comissioner bemerken soll. Außerdem wurde der Kombo-Zähler erneuert und die Balance weiter überarbeitet.Letztes aktuelles Video: Video-Test