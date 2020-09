Streets of Rage 4: Update verfügbar und 1,5 Mio. Downloads

Für Streets of Rage 4 ist ein Patch veröffentlicht worden, der fast 80 Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Balance-Änderungen im Spiel mit sich bringt, die alle von der Community getestet wurden. Das Change-Log findet ihr hier . Versprochen werden Online-Verbesserungen (höhere Stabilität, flüssigerer Ablauf) und "Specials" sowie "Start-Moves" können fortan alle Hit-Stun-Zustände unterbrechen. Zugleich gaben Entwickler und Publisher bekannt, dass der Titel bis heute mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde."Mit den durchweg positiven Rückmeldungen zu Streets of Rage 4 könnten wir nicht glücklicher sein. Wir danken den Fans, die das Spiel vom ersten Tag an unterstützt haben - viele der Updates im Patch erhöhen den Wiederspielwert für die Leute, die von Anfang an dabei waren", erklärt Cyrille Imbert, Executive Producer von Streets of Rage 4. "Zusätzliche Updates sind derzeit in Produktion und wir werden schon bald mehr darüber berichten können."Letztes aktuelles Video: VideoTest