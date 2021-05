Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare: Max Thunder ist dabei

"Mr. X Nightmare", die Anfang April angekündigte, kostenpflichtige Erweiterung für Streets of Rage 4 ab 19,89€ bei kaufen ) , wird drei spielbare Charaktere und den Survival-Modus umfassen. Neben der Kämpferin Estel hat Entwickler und Publisher Dotemu den zweiten DLC-Charakter bestätigt. Es ist der muskelbepackte Max Thunder.Dotemu: "Mr. X Nightmare führt auch einen einzigartigen Survival-Modus ein, der die Spieler und Spielerinnen herausfordert, ihre wahren Fähigkeiten durch spezielle Geschicklichkeitstests zu steigern und zu beweisen - weitere Details zum Design und Gameplay dieses Modus werden bald bekannt gegeben. Spielerinnen und Spieler können zusätzlich ihren persönlichen Kampfstil mit neuen Moves über die leicht zugängliche Charakteranpassung erstellen, während zusätzliche Waffen und Feinde dafür sorgen, dass auch kommenden Kämpfe immer interessant bleiben. Mr. X Nightmare enthält zudem neue Originalmusik von Tee Lopes, einem Komponisten und Arrangeur, der zuvor unter anderem in Spielen wie Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören war."Wann Streets Of Rage 4 - Mr. X Nightmare erscheinen wird, ist noch unklar. Parallel zum DLC gibt es auf allen Plattformen ein separates, kostenloses Update mit zusätzlichen Inhalten, darunter der besonders hohe Schwierigkeitsgrad New Mania+, ein detailliertes Trainingssystem und frische Farbpaletten.Letztes aktuelles Video: Max Thunder Reveal Mr X Nightmare DLC