Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare: Erweiterung erscheint am 15. Juli; Survival-Modus im Trailer

Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games werden "Mr. X Nightmare" am 15. Juli für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Die Erweiterung für Streets of Rage 4 ab 21,99€ bei kaufen ) wird 7,99 Euro kosten. Sie umfasst die drei spielbaren Charaktere Estel Aguirre, Max Thunder und Shiva, mehr Musik von Tee Lopes und den Survival-Modus.Dotemu über den Survival-Modus: "Stellt euch endlosen Angriffswellen und verdient Belohnungen, solange ihr überleben könnt. Der Survival-Modus kommt in zwei Variationen: Zufällig, hier bleibt durch zufällig generierte Runs jeder Kampf unvorhersehbar; und Wöchentlich, eine feste Reihenfolge an Begegnungen, die jede Woche festgelegt wird. (...) Jedes abgeschlossene Level bietet zwei zufällige Belohnungen, aus denen man wählen kann. Die Boni dieser Belohnungen können miteinander kombiniert werden um die Charaktere auf einzigartige - und verheerende - Weisen zu verstärken. Sich den Herausforderung des Survival-Modus zu stellen schaltet zudem neue Moves frei, die in allen Modi von Streets of Rage 4 eingesetzt werden können. Spielerinnen und Spieler können so die Move-Listen ihrer liebsten Charaktere personalisieren. Fortschritt schaltet zudem verheerende neue Waffen frei, die sowohl im Survival-Modus, wie auch im kommenden Trainingsmodus eingesetzt werden können und es gibt auch Galerie-Inhalte. Die Leaderboards des Survival-Modus halten die Runs der Community fest, wer kämpft am besten in Oak City?"Für das Hauptspiel wird am 15. Juli ebenfalls ein kostenfreies Update erscheinen, das ein tiefgreifendes Trainingssystem, Farbgebungsoptionen, den Mania+-Schwierigkeitsgrad und eine Vielzahl an Verbesserungen und Balancing-Optimierungen umfassen wird. Übrigens: Eine neue, physische Version von Streets of Rage 4 mit allen Inhalte aus "Mr. X Nightmare" wird am 28. September erscheinen.Letztes aktuelles Video: Survival Mode and Release Date Mr X Nightmare DLC