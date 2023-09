The Binding of Isaac: Repentance: Bald könnt ihr das Roguelike zu viert im Online-Koop spielen

The Binding of Isaac: Bald könnt ihr im Online-Koop gemeinsam zocken





Die Entwickler vonkündigten ein Update an, das endlich richtigen Online-Koop in den Roguelike-Klassiker bringt. Zuvor konnten Spieler lediglich über Steam Remote zusammenspielen, wobei Spieler 2 dann eher assistierte. Für Besitzer vonhat das schon bald ein Ende.Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass das ursprüngliche The Binding of Isaac auf Steam erschien, nachdem es als Flash-Game von Edmund McMillen und Florian Himsl entwickelt worden war. 2014 folgte dann, wozu auch der aktuelle Zusatzinhalt Repentance gehört.In The Binding of Isaac seid ihr als kleiner Junge unterwegs, der vor seiner Mutter geflohen ist, weil sie ihn töten wollte. Ihr kämpft euch durch den Untergrund, wobei ihr als Isaac oder eine andere Figur Tränen verschießt, um Gegner anzugreifen. Es handelt sich mittlerweile um einen der absolutenDoch einen „richtigen“ Koop-Modus gab es bisher nicht, obwohl das Spiel bereits seit zwölf Jahren auf Steam ist.Tyrone Rodriguez, Executive Producer von The Binding of Isaac, teilte einen Screenshot auf Twitter, der einzeigt. „Lasst uns Isaac bald gemeinsam online spielen!“, schreibt er dazu. Auf dem Bild ist eine Lobby zu sehen, der zwei Spieler beigetreten sind, zwei weitere könnten noch eingeladen werden. Jeder Spieler kann, so sieht es aus, einen Charakter auswählen und am Playthrough als vollständiges Mitglied teilnehmen. Zuvor agierte der mögliche Mitspieler immer nur als kleiner Gehilfe, der sich die Herzen mit Spieler 1 teilt und über keine besonderen Fähigkeiten verfügt. Mit vernünftigem Online-Koop könnte das schon bald vorbei sein.Wann genau das Update in The Binding of Isaac: Repentance kommt, teilt der Producer noch nicht mit. In den Kommentaren unter dem Tweet verrät er aber, dass es erstmal nur auf Steam verfügbar sein wird und nur Spielern zur Verfügung steht, die im Besitz der Erweiterung sind. Auch, wie die Entwickler kürzlich verrieten.