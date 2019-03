Sony: State of Play: Eigenes Videoformat à la Nintendo Direct angekündigt - 4Players.de

Sony hat nach längerer Funkstille mit "State of Play" eine neue Videoreihe angekündigt , die schwer an Nintendo Direct oder Inside Xbox erinnert. State of Play soll "Updates und Ankündigungen rund um PlayStation" umfassen. "Unsere erste Folge zeigt anstehende PS4- und PS VR-Software, neue Trailer, neue Spielankündigungen und Gameplay-Footage", erklärt Sid Shuman von Sony Interactive Entertainment of America.Die erste Folge ist für den 25. März (Montag) um 22 Uhr geplant. Übertragen wird State of Play live auf Twitch Twitter oder Facebook . Das VoD gibt es kurz nachdem die Folge ausgestrahlt wurde. Weitere Folgen sollen im Laufe des Jahres folgen.