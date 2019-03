Sony: Sonys Video-Newsformat feiert heute Premiere - 4Players.de

Zur Erinnerung: Heute startet Sony mit seinem neuen Video-Newsformat State of Play, das quasi das Gegenstück zu Nintendo Direct darstellt. Die Übertragung findet bei Twitch Twitter oder Facebook statt und startet am 25. März um 22 Uhr. Konkrete Infos, was gezeigt werden soll, gibt es noch nicht. Fest steht nur, dass nach der Premiere in diesem Jahr noch weitere Episoden der News-Sendung folgen sollen. Ein Grund für die Realisierung des Formats dürfte auch darin liegen, dass Sony die E3-Teilnahme in diesem Jahr abgesagt hat.Wer die Übertragung live bei uns verfolgen will, kehrt pünktlich um 22 Uhr einfach zu dieser News zurück: