Sony: Preview-Programm lädt zum Antesten neuer Funktionen ein - 4Players.de

Sony gibt auf dem PlayStation Blog bekannt, dass man in Kürze ein neues Preview-Programm starten will, für das man sich anmelden kann. Als Teilnehmer des Programms bekommt man die Möglichkeit, schon im Vorfeld neue Funktionen auszuprobieren. Zunächst will man sich auf Verbesserungen beim Sprach-Chat konzentrieren. Die maximale Teilnehmerzahl soll sich von acht auf 16 verdoppeln. Gleichzeitig will man die Sprachqualität und Netzwerkverbindung verbessern.Allerdings gibt es auch Einschränkungen. In der Beschreibung heißt es:"Denkt aber dran: Als Tester im Preview-Programm könnt ihr die Party- und die Share Play-Funktion nur mit Spielern benutzen, die auch Teil des Preview-Programms sind. Ihr erhaltet aber einen Preview-Code, der in bis zu 20 berechtigten Konten eingelöst werden kann – gebt den Code also einfach an eure Freunde weiter und schon könnt ihr die verbesserte Party-Funktion gemeinsam testen."