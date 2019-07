Sony: Geschäftsbericht: PS4 knackt 100 Mio. Marke; PS Plus wächst weiter; Absatzprognose gesenkt - 4Players.de

just_Edu schrieb am 30.07.2019 um 13:11 Uhr

Für mich wird es lustiger Weise immer uninteressanter.. ich werde zwar weiterhin der PS treu bleiben, allerdings ist ihr Stellenwert mittlerweile sehr weit nach hinten gerutscht. Ich mag die Switch einfach viel lieber, werde erstmals auch PSN+ endgültig auslaufen lassen, da ich das in den letzten 12 Monaten nur genutzt habe, um "Gratis" Games in die Bibliothek zu tun.. ok durch den einen oder anderen PSN+ Deal hab ich am Ende sogar mehr gespart, als ich für das ohnehin schon doppelt rabattierte Abo bezahlt habe, war also keine Verschwendung.. aber ich denke, das ich künftig eben selbst für die Deals keine Verwendung mehr habe.

Lange Rede kurzer Sinn, von mir gibt es künftig weniger Geld ^^ Oh und für die Zensur Maßnahmen habe ich kein Verständnis. Wolfenstein mit Hakenkreuzen ist also neuerdings ok, aber wehe es gibt Möpse? Ich hab es umgekehrt lieber.