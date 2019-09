"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO



— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20. September 2019

Die dritte Ausgabe von "State of Play" wird am Dienstag, dem 24. September um 22:00 Uhr (MESZ) übertragen. Sony verspricht eine "ziemlich denkwürdige Show", die rund 20 Minuten dauern wird. Die Rede ist von Spielankündigungen, neuen Inhalte von den PlayStation Worldwide Studios und eine Vielzahl anderer Updates. Die nächste Konsolen-Generation wird aber keine Rolle in "State of Play" spielen, heißt es klipp und klar.Die Bestätigung von The Last of Us 2 für "State of Play" erfolgte via Twitter. Am gleichen Tag, also am 24. September, wird für ausgewählte Medienvertreter ein "Preview-Event" stattfinden , bei dem das Spiel ungefähr drei Stunden angespielt werden kann.