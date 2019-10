Sony: Gerüchte um Umstrukturierung: Dutzende Mitarbeiter bei Sony Interactive Entertainment Europe entlassen - 4Players.de

I was part of the creative services team at #PlayStation that got #laidoff today. This group of talented & passionate people are out of a job & now #lookingforwork. If you’re hiring for project coordinators, managers, & designers please post below!



— JC (@JC_Art_) October 8, 2019





For the record also. I ABSOLUTELY LOVED working at PlayStation. It was a dream come true, many people got to see my art through campaigns and such. The people and environment are exactly what makes me and my friend sad to leave. It was a great place to work.



— JC (@JC_Art_) October 9, 2019

Bei Sony Interactive Entertainment Europe sollen Dutzende von Stellen gestrichen und Mitarbeiter entlassen worden sein, berichtet Video Games Chronicle basierend auf Insider-Quellen. Es sollen angeblich redundante Jobs/Stellen/Strukturen abgebaut werden. Laut Bericht wurden die Entlassungen am 8. Oktober 2019 angekündigt - genau an dem Tag hatte Sony weitere Details zur PlayStation 5 bekannt gegeben ( wir berichteten mehrfach ). Neben den Entlassungen wurden Gespräche mit anderen Mitarbeitern über ihre Jobs/Positionen geführt, heißt es. Führungskräfte von Sony Interactive Entertainment America hätten die Niederlassung in Europa (London) besucht, um die Umstrukturierung mehrerer Geschäftsbereiche wie Marketing und PR, zu verkünden.In dem VGC-Bericht wird weiter ausgeführt, dass der Einfluss von Sony Interactive Entertainment America innerhalb des Gesamtkonzerns im vergangenen Jahr zugenommen hätte und sich Sony stärker in Richtung "einer globalisierten Struktur" entwickeln würde. Bisher wurde jede regionale Niederlassung einzeln betrieben. Die Quellen, auf die sich Video Games Chronicle beruft, sind der Ansicht, dass die Europa-Sparte bei der PlayStation 5 einen sehr viel geringeren Einfluss haben wird. Sony Interactive Entertainment Europe soll außerdem nicht über das Wired-Interview über die PlayStation 5 und die Ankündigung neuer PS5-Controller-Features informiert worden sein - im Gegensatz zu Sony Interactive Entertainment Japan.Sony hat den Bericht nicht kommentiert und noch kein offizielles Statement abgeben. Auch bei dem in den USA ansässigen "Kreativteam" gab es Entlassungen, schrieb ein Ex-Mitarbeiter auf Twitter. Er merkte ebenfalls an, dass die Stellenstreichungen höchstwahrscheinlich im Zuge der Berichterstattung über die PS5-Neuigkeiten untergehen werden.