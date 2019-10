Sony: Verkaufszahlen: PlayStation 4 schlägt PlayStation und Wii; Absatzprognose weiter gesenkt - 4Players.de

Sony hat im aktuellen Geschäftsbericht (Juli bis September 2019) bekanntgegeben, dass bis Ende September 2019 weltweit 102,8 Millionen PS4-Konsolen (inkl. PS4 Pro) ausgeliefert wurden - seit der Markteinführung der Konsole. Die PlayStation 4 ist damit die am zweithäufigsten verkaufte Spielekonsole aller Zeiten. Sowohl die PlayStation (102,49 Mio.) als auch die Wii (101,63 Mio.) sind überholt worden. Die PlayStation 2 hingegen liegt noch bei 155 Mio. Verkäufen einsam an der Spitze. Handheld-Konsolen wurden nicht berücksichtigt.Von Juli bis September 2019 wurden 2,8 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wurden 3,9 Mio. Geräte abgesetzt. Das Unternehmen hat außerdem die Verkaufsprognose für die PlayStation 4 im Geschäftsjahr April 2019 bis März 2020 weiter gesenkt. Laut Sony sollen im laufenden Geschäftsjahr 13,5 Millionen Konsolen verkauft werden. Im letzten Quartal ging man noch von 15 Mio. Verkäufen und davor von 16 Mio. Verkäufen aus. Zudem soll die Verschiebung eines Spiels (sehr wahrscheinlich The Last of Us 2 ) die Verkäufe im Geschäftsjahr negativ beeinflussen. Die Veröffentlichung von The Last of Us 2 ist kürzlich auf den 29. Mai 2020 verschoben worden ( wir berichteten ).Am 30. September 2019 wurden 36,9 Millionen Abonnenten von PlayStation Plus verzeichnet - eine Steigerung um 2,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Von Juli bis September 2019 sind 61,3 Millionen First-Party-Titel (direkt von Sony) verkauft worden - ein Rückgang um 13,8 Millionen. 37 Prozent der Verkäufe waren digitale Downloads von Vollversionen (Vorjahr: 28 Prozent).Die PlayStation-Sparte "Game & Network Services" erzielt einen Umsatz in Höhe von 454,4 Mrd. Yen (ca. 3,75 Mrd. Euro) - ein Rückgang um 17 Prozent. Ein operativer Gewinn in Höhe von 65 Mrd. Yen (ca. 537 Mio. Euro) wurde verbucht - ebenfalls ein deutlicher Rückgang von 90,6 Mrd. Yen im Vorjahr. Außerdem hätten negative Währungseffekte das Unternehmen ebenfalls belastet, während Kostenreduktionen auf der Haben-Seite verbucht werden.