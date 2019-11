Sony: Patent für "PlayStation Cartridges" entdeckt - 4Players.de

Ein PlayStation-Cartridge-Patent ist vor einiger Zeit von Sony Interactive Entertainment beim Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) in Brasilien angemeldet worden. Die niederländische Website LetsGoDigital via Wccftech ist auf die Patentanmeldung gestoßen. Das Design des Steckmoduls stammt von Yujin Morisawa, Senior Art Director im Corporate Design Center von Sony Interactive Entertainment. Morisawa ist verantwortlich für alle Produkte rund um die PlayStation-Marke und diverse andere Produkte des Unternehmens. Auch sämtliche Patente, die mit der PlayStation 5 in Zusammenhang stehen, wurden von Morisawa entworfen - und ebenfalls von LetsGoDigital auf gleichem Weg entdeckt.Es ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, dass die PlayStation-Cartridges in Verbindung mit der PlayStation 5 stehen, denn Sony hat bereits bestätigt, dass die nächste TV-Konsole mit einem Blu-ray-Laufwerk für Disks mit drei Schichten (bis zu 100 GB) ausgestattet ist.Die letzten Cartridges nutzte Sony bei der PS Vita. Ob das Patent der erste Hinweis auf eine PS Vita 2 oder eine andere Art von tragbarer Spielkonsole sein könnte, bleibt abzuwarten. Sony hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, keine neue Handheld-Konsole entwickeln zu wollen, weil die PS Vita hinter den Erwartungen zurückblieb und die Beliebtheit des Mobile-Gamings auf Smartphones und Tablets enorm angestiegen war. Diese Ansicht stammte jedenfalls aus der Zeit vor dem Erfolg von Nintendo mit der Switch.Die Patent-Anmeldung des PlayStation-Steckmoduls bedeutet nicht, dass Sony dieses Konzept tatsächlich realisieren wird, aber die Möglichkeit würde bestehen.