Sony: 106 Mio. PlayStation-4-Konsolen weltweit verkauft; PlayStation VR knackt 5 Mio.-Marke

Sony nutzte die CES 2020 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas, um neue Verkaufszahlen der PlayStation 4 und weitere relevante Zahlen zu präsentieren. Bis zum 31. Dezember 2019 sind weltweit 106 Millionen Konsolen aus der PlayStation-4-Familie verkauft worden. Explizite Angaben zu den Verkäufen der PS4 Pro wurden nicht gemacht. Die PS4 ist damit die zweiterfolgreichste Konsole des Unternehmens nach der PlayStation 2, die über 155 Mio. Mal über die Ladentheken ging. PlayStation VR hat sich mittlerweile über fünf Millionen Mal verkauft.Seit dem Verkaufsstart der Konsole sind über 1,15 Milliarden Spiele physisch und in digitaler Form auf der Plattform abgesetzt worden (verkaufte Add-on-Inhalte wurden nicht berücksichtigt). Das PlayStation Network verzeichnet 103 Millionen monatlich aktive Nutzer. PlayStation Plus hatten am Stichtag (31.12.2019) 38,8 Mio. Nutzer abonniert. Die erwähnten Daten sind Schätzwerte der Marktforschungsabteilung von Sony Sony erwartet, dass kommende Spiele wie The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima die Verkäufe der PS4 und der Software auch im siebten Jahr der Konsole weiter antreiben werden.Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, schrieb hierzu: "Ich freue mich sehr, dass so viele PlayStation-Fans das unvergleichliche Unterhaltungserlebnis auf PS4 schätzen. Dies wurde durch die Unterstützung unserer Partner und Fans seit der Einführung von PlayStation im Jahr 1994 ermöglicht und ich möchte allen aufrichtig danken. Wir haben immer wieder innovative Produkte wie PlayStation VR ausgeliefert, [PSVR] hat den Meilenstein von fünf Millionen verkauften Einheiten erreicht. Es gibt noch viel mehr Unterhaltungserlebnisse, auf die wir uns freuen können, die das PlayStation-Ökosystem bieten wird und die wir mit unseren Fans teilen können."