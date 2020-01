Sony: Keine PlayStation 5 auf der E3, Sony sagt Messe-Teilnahme ab

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020



E3-Besucher, die auf eine Vorstellung der PlayStation 5 auf der diesjährigen Messe gehofft haben, dürften eine Enttäuschung erleben: Nach Gerüchten in dieser Richtung hat Sony mittlerweile gegenüber Gamesindustry.biz die Teilnahme an der Messe abgesagt - also wie im vergangenen Jahr. Stattdessen seien mehrere hundert Konsumenten-Events auf der ganzen Welt geplant:"Nach gründlichen Abwägungen hat SIE entschieden, nicht an der E3 2020 teilzunehmen. Wir haben großen Respekt für die ESA als eine Organisation, aber wir haben nicht das Gefühl, dass die E3 2020 der richtige Veranstaltungsort für das ist, auf was wir uns in diesem Jahr fokussieren. Wir werden 2020 auf unsere globale Events-Strategie aufbauen, indem wir an hunderten von Konsumenten-Events rund um den Globus teilnehmen. Unser Fokus liegt darauf, sicherzustellen, dass sich die Fans als Teil der PlayStation-Familie fühlen und Zugang zu ihren Lieblings-Inhalten bekommen. Wir haben ein fantastisches Lineup von Titeln für die PlayStation 4 in Arbeit, und mit dem anstehenden Start der PS5 freuen wir uns wahrlich auf ein Jahr voller Feierlichkeiten mit unseren Fans."Genauere Infos zu den kleineren Events sind noch nicht bekannt. Laut pcgames.de findet Gerüchten zufolge im Februar ein PlayStation-Meeting statt. Microsofts Phil Spencer hat die Absage offenbar als Anlass genommen, noch einmal auf die Messe-Teilnahme von Xbox hinzuweisen: "Unser Team arbeitet hart am E3-Auftritt, wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit all jenen zu teilen, die es lieben, das zu spielen, was vor uns liegt (...) Das Jahr 2020 ist ein Meilenstein für diese Reise des Xbox-Teams".Auch der Branchenverband und E3-Organisator ESA hat mittlerweile auf seiner offiziellen Website mit einem Statement auf Sonys Absage reagiert, welches vor allem die neuen "Activations", also die an Endkunden und an bestimmte Zielgruppen gerichteten Angebote anpreist:"Die E3 ist ein Signatur-Event, das die Spiele-Industrie feiert und die Leute, Marken und Innovationen vorstellt, welche Unterhaltung neu definieren, die Milliarden von Leuten rund um die Welt lieben. Die E3 2020 wird eine aufregende, hochenergetische Show mit neuen Erfahrungen, Partnern, Raum für Aussteller, Activations und Programmen, welche neue Besucher und Veteranen gleichermaßen unterhalten werden. Das Interesse von Ausstellern in unsere neuen Activations erlangt die Aufmerksamkeit von Marken, welche die E3 als hervorragende Gelegenheit sehen, sich mit weltweiten Videospiel-Fans zu verbinden."