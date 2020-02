Sony: Übernahme von Insomniac Games kostete fast 230 Mio. Dollar

Sony Interactive Entertainment paid $229 million, mainly in cash, for Insomniac Games in November 2019.



Im August 2019 hatte Sony Interactive Entertainment die Übernahme von Insomniac Games bekanntgegeben ( wir berichteten ). Damals wurde kein Preis für den Kauf genannt. Im vierteljährlichen Wertpapierbericht von Sony ist (via Daniel Ahmad) mittlerweile die Summe aufgetaucht, die Sony für den Studio-Kauf auf den Tisch gelegt hat. Insgesamt hat sich Sony die Übernahme 24,895 Mrd. Yen (knapp 229 Millionen Dollar) kosten lassen. Der Großteil wurde bar bezahlt. Der Betrag kann bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. März 2020) auf der Grundlage des Jahresabschlusses von Insomniac Games noch angepasst werden. Infolge dieser Übernahme ist Insomniac Games eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sony geworden.Insomniac Games wurde 1994 in Kalifornien gegründet. Das Studio feierte mit Spyro seine ersten großen Erfolge, ist aber auch für Marvel's Spider-Man Song of the Deep und Resistance bekannt.