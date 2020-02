Sony: Absage an PAX East und GDC wegen Corona-Virus

Der Corona-Virus mit Ursprung im chinesischen Wuhan hält die Welt weiter in Atem und wirkt sich auch zunehmend auf die Pläne der Spieleindustrie aus. Aufgrund von Bedenken und der potenziellen Ansteckungsgefahr hat Sony jetzt beschlossen, entgegen der ursprünglichen Pläne weder an der PAX East (27.2. - 01.03. in Boston) noch der GDC 2020 (16.03. - 20.03., San Francisco) teilzunehmen."Heute hat sich Sony Interactive Entertainment dafür entschieden, seine Teilnahme an der PAX East in Boston in diesem Jahr abzusagen aufgrund zunehmender Bedenken, die im Zusammenhang mit dem COVID-19 (auch bekannt als 'neuer Coronavirus') stehen", heißt es in einem Statement, das beim PlayStation Blog veröffenlicht wurde.Gegenüber Gamesindustry.biz äußerte man sich außerdem zur abgesagten Teilnahme an der GDC mit folgenden Worten: "Wir hielten es für die beste Option, da sich die Situation im Zusammenhang mit dem Virus und weltweiten Reisebeschränkungen täglich verändert. Wir sind darüber enttäuscht, unsere Teilnahme absagen zu müssen, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer weltweiten Arbeitskräfte steht für uns an oberster Stelle."Sony betont, dass man in Zukunft wieder an der GDC teilnehmen möchte.