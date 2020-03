Sony: Coronakrise: Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Internetstabilität (langsamere Downloads) angekündigt

Sony hat Maßnahmen für die "Aufrechterhaltung des Internets für die gesamte Community" angekündigt . Das Unternehmen möchte mit Internetanbietern aus Europa zusammenarbeiten, um das erhöhte Download-Aufkommen während der Coronakrise zu "managen" und den Zugang für die "ganze Internet-Community" zu sichern. Sie wollen einen Beitrag hinsichtlich der Internetstabilität leisten, weswegen einige Spieler eventuell einen langsameren oder verspäteten Download aus dem PlayStation Network bemerken könnten, heißt es. Am "Gameplay-Erlebnis" soll sich hingegen nichts ändern. Konkretere Angaben machte Sony allerdings nicht. Streaming-Dienste wie Amazon Prime, Disney+, Netflix und YouTube haben ihre Übertragungsqualität schon reduziert, um Bandbreite einzusparen.Jim Ryan (President & CEO von Sony Interactive Entertainment schreib im PlayStation Blog : "Videospiele ermöglichen es Spielern auf der ganzen Welt, sich mit Freunden und Familie zu verbinden, um während dieser schweren Zeit die so dringend benötigte Unterhaltung und Ablenkung zu genießen. Sony Interactive Entertainment arbeitet mit Internetanbietern aus ganz Europa zusammen, um das erhöhte Download-Aufkommen zu managen und den Zugang für die ganze Internet-Community zu sichern. Wir glauben, dass es wichtig ist, unseren Beitrag hinsichtlich der Internetstabilität zu leisten, da eine beispiellose Anzahl an Menschen sich an den Abstand / Social Distancing hält und zunehmend auf einen stabilen Internetzugang angewiesen ist. Spieler bemerken eventuell einen etwas langsameren oder verspäteten Download, aber das Gameplay bleibt stark. Wir schätzen den Support und das Verständnis unserer Community, sowie ihren Beitrag - deshalb tun wir alles, um den Zugang für euch alle zu gewährleisten."