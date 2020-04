Sony: Play At Home: Unterstützungsfonds für Indie-Studios und zwei kostenlose Spiele (Knack 2 und Journey)

Sony Interactive Entertainment hat die Initiative "Play At Home" angekündigt, die ein Dankeschön an all jene sein soll, die aktuell dazu beitragen, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu mildern. Die Aktion besteht aus zwei Komponenten.Zunächst soll die PlayStation-Community in Deutschland "beim Zuhausebleiben" mit den kostenlosen PS4-Spielen Knack 2 und Journey versorgt werden. In Österreich und der Schweiz (sowie in vielen anderen Ländern) wird statt Knack 2 die Uncharted: The Nathan Drake Collection kostenlos angeboten. Die beiden Spiele können im PlayStation Store vom 16. April (ab 01:00 Uhr) bis zum 6. Mai kostenlos heruntergeladen werden.Darüber hinaus stellt Sony Interactive Entertainment zehn Millionen Dollar für einen Unterstützungsfonds für unabhängige Entwicklerstudios bereit, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Engpässe geraten oder geraten sind. Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich der Teilnahmekriterien, sollen bald veröffentlicht werden. Jim Ryan : "Menschen auf der ganzen Welt tun das Richtige und bleiben zu Hause, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen. Wir sind allen sehr dankbar, die Abstand halten, und nehmen unsere Verantwortung als Home-Entertainment-Plattform ernst. Deshalb bitten wir unsere Community, die Sicherheit und die Notwendigkeit, zu Hause zu spielen, weiterhin zu unterstützen. Als Dankeschön an alle, die sich um die Eindämmung der Auswirkungen dieser Pandemie bemühen, freut sich Sony Interactive Entertainment, die Initiative 'Play At Home' vorzustellen. Zwei Dinge zeichnen Play At Home aus: Erstens: Kostenlose Spiele, um die PlayStation-Community zu Hause zu unterhalten; und zweitens: Die Einrichtung eines Fonds, der kleineren unabhängigen Spielestudios helfen soll, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, weiterhin großartige Erlebnisse für alle Gamer zu schaffen."