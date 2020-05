Sony: PlayStation Studios als neue Dachmarke für Spiele aus den hauseigenen First-Party-Studios

Sony Interactive Entertainment hat mit den PlayStation Studios eine neue Dachmarke für Spiele aus den hauseigenen First-Party-Studios angekündigt. Die neue Dachmarke soll zusammen mit der PlayStation 5 (in der Vorweihnachtszeit 2020) eingeführt und ausschließlich für Spiele verwendet werden, die von Sony Interactive Entertainment entwickelt und verwaltet werden. Dazu gehören sowohl Studios im Besitz von Sony als auch Auftragsentwickler unter der Leitung von Sony.In der Eröffnungsanimation für die Spiele der PlayStation-Studios-Marke sind jedenfalls Charaktere aus Uncharted, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, God of War, The Last of Us und LittleBigPlanet zu sehen. Das Intro orientiert sich an der Logo-Präsentation gewisser Comic-Labels.Eric Lempel (Senior Vice President und Leiter des globalen Marketings bei Sony Interactive Entertainment) möchte die PlayStation Studios laut GamesIndustry.biz als "Marke für Qualitätsspiele" etablieren. Auch einige PlayStation-4-Titel werden ebenfalls "das Branding" tragen, aber The Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima und Horizon Zero Dawn auf PC werden noch nicht unter dem Label "PlayStation Studios" erscheinen.