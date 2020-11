Sony: PlayStation-CEO Jim Ryan äußert sich zur Entwicklung von Spielepreisen

PlayStation-CEO Jim Ryan hat sich im Gespräch mit The Telegraph zu den Spielepreisen sowie deren Entwicklung geäußert. Dabei kommt der zu dem Schluss, dass Preise von 80 Euro für hochwertige Spiele im AAA-Bereich durchaus angemessen und fair sind."Ja, ja, das tue ich", so Ryan auf die konkrete Nachfrage. "Wenn man betrachtet, wie viele Stunden an Unterhaltung ein Videospiel wie Demon's Souls im Vergleich mit anderen Unterhaltungsformen bietet, kann man das sehrwohl vergleichen."Der Wirtschaftsdienst Bloomberg hatte kürzlich berichtet, dass Sony für seine eigenen Premium-Spiele ein noch höheres Preissegment anstrebe. Diesen angeblichen Plänen widerspricht Ryan: "Ich kann sagen, dass Berichte, wonach wir über höhere Preise für unsere First-Party-Spiele nachdenken, kategorisch falsch sind."Wirklich festlegen will sich der PlayStation-CEO bei der zukünftigen Preisentwicklung allerdings nicht, denn auf die Frage, ob das nächste Spiel von Naughty Dog ebenfalls bei einem Preis von 80 Euro bleiben wird, reagiert er ausweichend: "Ich mache keine Vorhersagen über Dinge, die vielleicht oder vielleicht auch nicht in der Zukunft passieren. Was ich sage, ist, dass die Berichte über die Diskussionen, wonach wir über höhere Preise für First-Party-Spiele im Launch-Fenster nachgedacht haben, kategorisch falsch waren."