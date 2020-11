Sony: PlayStation Partner Awards für Anfang Dezember terminiert

Am 3. Dezember überträgt Sony die PlayStation Partner Awards 2020 über Youtube. Wie man auf dem Beitrag im PlayStation Blog bekannt gibt, existierte die Veranstaltung seit 1994 unter dem Namen PlayStation Awards, doch hat man sich jetzt für eine Namensänderung entschlossen. Ausgezeichnet werden in erster Linie die kommerziell erfolgreichsten Spiele im asiatischen / japanischen Markt.Neben dem Grand Award, in dem die drei weltweit kommerziell erfolgreichsten PlayStation-Spiele aus Asien zwischen Oktober 2019 und September 2020 geehrt werden, gibt es den Partner Award, bei dem neben den Verkaufszahlen auch die aktiven Spieler von Bedeutung sind.Darüber hinaus gibt es spezielle Auszeichnungen für die kommerziell erfolgreichsten Spiele, die außerhalb der Asien-Region entwickelt wurden sowie die asiatischen Bestseller, die in Zusammenarbeit mit den SIE Worldwide Studios entstanden.Moderiert wird die Veranstaltung von Jon Kabira und Hatsune Matsushima - auf Wunsch mit englischen Untertiteln. Wer die Zeremonie verfolgen will, sollte am 3. Dezember um 11 Uhr den offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation Japan besuchen.