Sony: Große Beliebtheit von Einzelspieler-Titeln und Maßnahmen zur Verbesserung der Spieler-Bindung in einer "hektischen Welt"

Eine allgemeine Unsicherheit, wie lange man Zeit hat, um spielen zu können. Viele Nutzer würden erst Spielen, wenn sie zwei oder mehr Stunden zur Verfügung hätten. Es kostet viel Zeit, um Lösungen in Online-Hilfevideos zu finden, wenn man einmal irgendwo feststeckt oder nicht weiterkommt. Wie kann man sich in sozialen Netzwerken aktiv engagieren, ohne auf Spoiler zu stoßen. Man hat nach längerer Pause vergessen, was man in dem Spiel gemacht hat und man hat Mühe, wieder in das Spiels hineinzufinden.

Sony versucht die Spieler von storybasierten Singleplayer-Titeln länger an die Spiele zu binden und gezielt auf die häufigen Schwierigkeiten der Nutzer einzugehen. Erste Maßnahmen wurden mit den Aktivitäten auf der PlayStation 5 auch schon umgesetzt. Dieser Bericht von Vice basiert auf vertraulichen und internen Unterlagen von Sony Interactive Entertainment, die 2019 an mehrere Entwickler verteilt wurden.In dem Bericht hebt Sony hervor, dass trotz der Beliebtheit von Online-Multiplayer-Titeln wie GTA Online oder Black Ops 3 auch die Einzelspieler-Spiele florieren würden. Insgesamt würden die PlayStation-Nutzer mehr Zeit offline als online verbringen. Um Solo-Spieler besser fördern bzw. unterstützen zu können, hat Sony eine Umfrage durchgeführt und zentrale Probleme bei Spielern von Einzelspieler-Titeln ausgemacht - angeblich wurden ungefähr 3.000 Personen befragt. Folgende vier Hauptprobleme wurden festgemacht:Sony fasst das in dem Dokument so zusammen: "In einer hektischen Welt kommt eine Gelegenheit [zum Spielen] vielleicht für eine längere Zeit nicht mehr. Und wenn man dann endlich eine freie Stunde findet, hat man vergessen, wo man war und was man getan hat. Was dann?"Eine mögliche Lösung dieser Probleme dürften die Aktivitäten auf der PlayStation 5 sein, da sie "Hürden beim Spielen beseitigen" sollen. Die Aktivitäten ermöglichen es, direkt in bestimmte Levels oder Herausforderungen in Spielen zu springen - zugleich wird angezeigt, wie lange es dauert, bis die Levels oder Herausforderungen abgeschlossen sind oder es werden Hinweise angezeigt, wenn man nicht weiterkommt, so der Plan.Bei Vice heißt es weiter: "Es gibt kein allgemeingültiges System für die Implementierung von Aktivitäten in PS5-Spiele, weshalb es von Spiel zu Spiel unterschiedlich umgesetzt wurde. In Demon's Souls ist es zum Beispiel das Warpen zwischen den Welten. In Marvel's Spider-Man: Miles Morales kann man direkt eine Story-Mission oder Nebenquest starten, wenn man keine Lust hat, sich über die Karte zu schwingen. Nach Sonys Darstellung ist die ideale Aktivität eine, die an 'eine der Spielstruktur inhärente Spieleinheit (z.B. Quest, Kapitel, Mission) gebunden ist.'" Auch das Herausforderungssystem in Astro's Playroom dürfte in diese Kategorie fallen.