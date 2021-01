Sony: One-Sony-Programm: Mehr Filme und Serien auf Basis von PlayStation-Marken geplant

Sony Pictures will in Zukunft mehr Filme und mehr Serien auf Basis von bekannten PlayStation-Reihen umsetzen. Tony Vinciquerra (Chairman und CEO von Sony Pictures) erklärte vor Weihnachten, dass aktuell drei Kinofilme und sieben Serien in Planung seien. "Wir haben noch keinen spezifischen Zeitplan. Aber wir haben ein unternehmensweites Programm namens One Sony. Ihr werdet [in Zukunft] eine wesentlich stärkere Integration der Sony-Firmen untereinander sehen", sagte Vinciquerra bei Media Post Screen Rant und Kinocheck . Zu den bereits bestätigten Projekten zählt eine Serienadaption von Twisted Metal. Ob der Uncharted-Film mit Tom Holland und die HBO-Serie zu The Last of Us ebenfalls zu diesem Programm gehören, ist unklar.Mögliche Franchisen, die als Filme oder Serien umgesetzt werden könnten, wären God of War, Infamous, Days Gone, Killzone, Sly Cooper oder Horizon Zero Dawn.Passend zum Jahreswechsel wurden auch einige Bilder aus dem Uncharted-Film veröffentlicht, der weiterhin am 16. Juli 2021 in den Kino anlaufen soll.