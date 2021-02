Sony: "PlayStation Talents" geht in die nächste Runde

Auch 2021 will Sony Interactive Entertainment Spanien mit seiner Initiative PlayStation Talents vielversprechende Indie-Projekte fördern und arbeitet dafür mit dem Lanzadera Network zusammen. Alle Spiele werden im PlayStation Talents Games Camp entwickelt und sollen exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Angekündigt sind:Postapokalytischer 2,5D-Puzzle-PlattformerSide-Scroller-Action-Adventure in einer 3D-WeltNarratives Abenteuer rund um Depressionen und AngstzuständeBunte Arcade-Action in einer Cyberspace-Neon-Welt für PSVRRätsel-Plattformer, in dem es thematisch um das Schicksal der Menschheit gehen sollAction-Rollenspiel, in dem man sich mit einer Vierer-Party durch prozedural generierte Verliese schnetzeltFuturistisches Action-Adventure, das nach einer Klimakriese im Jahr 2050 angesiedelt ist: Partyspiel für bis zu vier Personen, in dem man sich in einem alten Hotel gemeinsam Herausforderungen wie Schmutz, nervigen VIP-Gästen und selbst Geistern stelltLeider war es in der Vergangenheit oft so, dass man sich angesichts der unterdurchschnittlichen bis hin zu unterirdischen Produktionen oft die Frage gestellt hat, wo PlayStation Spanien da irgendeine Spur von Talent erkannt haben will. Daher sind auch die Ankündigungen für 2021 eher mit Vorsicht zu genießen und man sollte hier vielleicht keine allzu hohen Qualitätsmaßstäbe erwarten.Unter PlayStation Talents erschienen u.a. Intruders: Hide & Seek ( 4P-Wertung: 51 / 54% ), Submersed ( 4P-Wertung: 43% ) und Dawn of Fear ( 4P-Wertung: 32% ).