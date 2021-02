Sony: State of Play für den 25. Februar angekündigt; zehn Spiele für PS4 und PS5 im Fokus

Aktualisierung vom 25. Februar, 23 Uhr:

Ursprüngliche Nachricht vom 24. Februar:

Über zehn kommende Spiele wollte Sony bei der State of Play etwas Neues berichten. Es gab eine neue Ankündigung und einige bisher fehlende Termine, aber nichts vom Kaliber eines Horizon Zero Dawn oder gar Infos zu God of War oder dem kommenden Spiel von Naughty Dog . Hier sind die Spiele in chronologischer Reihenfolge der Präsentation:Hier geht es zu Sonys Aufzeichnung der kompletten Show auf Youtube . Sony hat eine neue Ausgabe von State of Play angekündigt , die bereits am morgigen Donnerstag, den 25. Februar 2021, um 23:00 Uhr ausgestrahlt werden soll. Die Show soll etwa 30 Minuten dauern und kann über Twitch oder YouTube mitverfolgt werden.Inhaltlich soll es Neuigkeiten und Einblicke in zehn Spiele geben, die in den kommenden Monaten für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen werden - darunter sowohl Neuankündigungen als auch Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel, die zuletzt im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni 2020 (wir berichteten ) gezeigt wurden.Neuigkeiten zu PlayStation-Hardware, wie etwa den gestern angekündigten PlayStation-VR-Nachfolger sowie zu geschäftsorientierten Themen soll es nicht geben.