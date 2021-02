Sony: Japan Studio wird verkleinert, Team ASOBI rückt in den Mittelpunkt, Bloodborne-Produzent geht

Hawke16 hat geschrieben: ? Heute 10:12 Firma entlässt trotz Millardengewinnen Mitarbeiter, Skandal holt die Mistgabeln raus. Ach ne ist Sony die können ja gar nix falsch machen.

Ist wohl nur der nächste Schritt Sony in ein US Unternehmen zu umwandeln da wurden halt doppel Strukturen in Japan entfernt.

Chef der Studios ist ein Niederländer. So viel zu US Unternehmen. MS ist auch ein US-Unternehmen. Seit wann istdas negativ besetzt? Von Sony selbst kam nicht viel richtig Japanisches. Ja, TLG war eine tolle Erfahrung und daher ist die Nummer schade, aber wie viele Jahre hat Ueda noch mal dafür gebraucht das Teil fertigzustellen?Und in Zeiten, wo Sony wohl früher oder später Unsummen an Geld in die Hand nehmen muss, damit ihnen MS, Amazon, Apple, Google ihnen nicht die Zulieferer weg kauft, sollte zumindest verständlich sein, dass die versuchen einzusparen und ihr Mäzenatentum arg zurückfahren.Ist Mario japanischer als Astrobot?Schaut man mal in die Historie:Sony hat Nintendo und Sega weltweit aus dem (Power-)Konsolen-Markt verdrängt. Nintendo hat von Anfang an den Mobil-Markt dominiert. Sega, als sie mal Erfolg hatten mit der Genesis, lag das daran, dass das Teil in USA super lief.Playstation, und alles andere wäre subjektive Verklärung, war immer eine internationale Marke. Und Nintendo strenggenommen mit seinen Flagschiff-Titeln auch. Die Switch ist kein Mega-Hit, gerade in Japan, weil es dort Massen an JRPGs gibt, die sich wie geschnitten Brot verkaufen, nein, und das wissen wir nicht seit gestern: die Japaner machst Du nur mit Mobil und Mario, Pokemon, AC richtig glücklich.Und doppelt Strukturen entfernt? Wer hatte denn Team Asobi jemals auf der Rechnung und die werden jetzt wohl verstärkt. Astrobot hatte sich mit Sicherheit nicht besser verkauft als TLG, aber ohne Quatsch, selbst ein Blinder hätte das Potential dieser Marke erkennen können.Davon mal abgesehen: Nintendo geht doch einen ähnlichen Weg. NoA hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung...