Sony: Investition in das neue Studio von Jade Raymond getätigt; Originaltitel für PlayStation in Entwicklung

Jade Raymond, die Gründerin von Ubisoft Toronto (Produzentin von Assassin's Creed) und der Motive Studios von EA, hat die Gründung von Haven Entertainment Studios Inc. angekündigt, einem neuen Spiele-Entwicklungsstudio mit Sitz im kanadischen Montreal. Der letzte Abstecher von Raymond führte sie zu Google (Stadia), bevor dort alles umgeworfen wurde. Sony Interactive Entertainment hat gleich in das neue Studio und sein erstes Projekt investiert. Haven entwickelt aktuell einen bisher nicht angekündigten Originaltitel für PlayStation."Sony Interactive Entertainment unterstützt und investiert gern in Haven und seine Zukunft", so Hermen Hulst, Leiter von PlayStation Studios. "Wir kennen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen beim Aufbau kreativer Teams von Grund auf. Das Gleiche gilt für Jade mit ihrer weitreichenden Erfahrung, die sie bei der Betreuung vieler führender Spielereihen sammeln konnte. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf die glänzende Zukunft von Haven Studios und dem ersten Projekt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.""Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und gemeinsam mit diesem talentierten Team einen neuen Originaltitel zu schaffen", so Jade Raymond, CEO und Gründerin von Haven Studios. "Die Gründung eines unabhängigen Studios mit der Unterstützung durch Sony Interactive Entertainment gibt uns die Freiheit, Grenzen zu überwinden. Diese Unterstützung erfolgt durch einen Publisher, der den kreativen Prozess der Spieleentwicklung ganz genau kennt und für herausragende Qualität sowie eine Herangehensweise bekannt ist, bei der Spieler an allererster Stelle stehen.""Raymond konnte ein herausragendes Team zusammenstellen, das bereits mehr als zehn Jahre lang gemeinsam an beliebten Spielen und Franchises gearbeitet hat. Ganz gemäß dem Namen des Studios werden dessen Spiele als "sichere Häfen" für Spieler dienen - indem sie ihnen die Möglichkeit eröffnen, Spaß zu haben, sich auszudrücken und Mitglieder einer Community zu werden. Die Vorstellung eines "Heimathafens" erstreckt sich auch auf das Team, in dem Transparenz und gegenseitiger Respekt eine wesentliche Rolle spielen", heißt es in der Pressemitteilung.