Sony: PlayStation Store für PS3, PS Vita und PSP wird geschlossen

Du kannst zuvor gekaufte Spiele weiterhin erneut herunterladen und spielen.

Du hast weiterhin Zugriff auf zuvor gekaufte Video-/Medieninhalte.

Du kannst weiterhin Game- und PlayStation-Plus-Gutscheine einlösen.

Solange du Mitglied bleibst, kannst du weiterhin die über PlayStation Plus hinzugefügten Spiele herunterladen und spielen.



Du kannst keine Käufe digitaler Inhalte, einschließlich Spiele und Videoinhalte, für PS3, PS Vita und PSP mehr tätigen.

Du kannst über Spiele auf PS3, PS Vita und PSP keine In-Game-Käufe mehr tätigen.

Sobald der PlayStation Store für diese Geräte geschlossen wurde und die Kauffunktion eingestellt ist, kannst du kein PSN-Guthaben (z. B. Geschenkgutscheine) mehr auf PS3-, PS Vita- oder PSP-Geräten einlösen. Dein PSN-Guthaben verbleibt auf deinem PSN-Konto, du kannst es jedoch nur noch für den Kauf von PS4- und PS5-Produkten im PlayStation Store im Internet, in der PlayStation App oder auf PS4- und PS5-Konsolen verwenden."

