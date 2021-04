Sony: Leere CMOS-Batterien können in PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation 5 für Probleme sorgen

Tweets on profile - but a few users have started receiving emails notify them Sony is looking at the issue and we have heard from internal sources the pr they want to get on top of it



Eine leere CMOS-RAM-Batterie in der PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 und PS Vita kann für Probleme sorgen. Wie bereits Anfang des Monats berichtet wurde , kann eine PlayStation 4 keine digitalen oder physischen Spiele mit einer leeren oder entfernten CMOS-Batterie abspielen, wenn die Konsole offline ist, also keine Verbindung zum PlayStation Network aufbauen kann. Mit funktionierender Internetverbindung kann die Konsole wie gewohnt genutzt werden, jedenfalls solange die PlayStation-Network-Server erreichbar sind. Auch bei der PlayStation 5 scheint dieses Problem zu bestehen, wobei die aktuelle Konsole noch eine bestimmte Anzahl von physischen Titeln unterstützt, sobald man die besagte Batterie entfernt.Diese Problematik kam erst ans Tageslicht, als Sony das ( mittlerweile wieder gestrichene ) Ende des PlayStation Stores für PS3 und Vita verkündet hatte - und viele Spieler besorgt über den Erhalt ihrer Spielebibliotheken auf älteren Plattformen waren. Daraufhin startete "Does it Play" einen Aufruf und stellte ein vorformuliertes Schreiben zu diesem Problem bereit, das an Sony geschickt werden konnte - mit der Bitte um Lösung dieses Anliegens. Die Resonanz war allem Anschein nach groß, denn Sony soll einigen Personen, die das Formular abgeschickt hatten, per E-Mail mitgeteilt haben, dass sie an dem Problem arbeiten und es in den Griff bekommen wollen, heißt es.Die CMOS-Batterie speichert u.a. gewisse Parameter wie Uhrzeit und Datum, wenn die Konsole nicht an der normalen Stromversorgung hängt - solch eine Batterie wird während des normalen Betriebs übrigens nicht aufgeladen . Die Batterie, in der Regel eine Knopfbatterie (CR2032; wie auch auf vielen PC-Mainboards), hält zwischen zwei und zehn Jahren, kann aber manuell ausgetauscht werden.Sollte die Batterie leer sein, müssen die Spieler bei jedem Start der Konsole das Datum und die Uhrzeit neu eingeben. Diese Angaben werden dann mit dem PlayStation Network synchronisiert. Können diese Server nicht erreicht werden, beginnen die Probleme - und es könnte sein, dass in, nach der Abschaltung der Server für PS3 und PS4, die Konsolen nicht mehr richtig funktionieren werden.Bei PlayStation Lifestyle wird noch ergänzt, dass Uhrzeit und Datum wichtig seien, damit das Trophäen-System nicht ausgetrickst werden kann. Dort heißt es weiter: "Die Abschaltung der PS3-Server wird verhindern, dass alle digitalen Spiele gespielt werden können. Wenn die PS4-Server abgeschaltet werden, wird das Trophäensystem der Konsole verhindern, dass alle digitalen und Disc-Spiele auf einer Konsole mit einer leeren CMOS-Batterie gespielt werden können. Die Abschaltung der PS5-Server wird auch verhindern, dass digitale PS5-Spiele auf einer betroffenen Konsole gespielt werden können, was Besitzer einer PlayStation 5 - Digital Edition berücksichtigen sollten. Während PS4- und PS5-Discs auf einer PS5-Konsole mit diesen Problemen gespielt werden können, leiden einige Spiele unter einer Reihe anderer Probleme mit der Installation, Serverabhängigkeit und Fehlermeldungen."Die leere CMOS-Batterie ist also nicht "allein" das Problem, wie es auf manchen Webseiten in reißerischer Form dargestellt wird, sondern vielmehr die Abschaltung der Sony-Online-Dienste irgendwann in der Zukunft in Verbindung mit einer leeren Batterie. Unter Umständen könnte Sony diese Problematik mit einem Firmware-Update für die Konsole (deutlich) vor der Abschaltung entsprechender Online-Dienste umgehen.