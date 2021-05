Sony: Große Zukunftspläne: PlayStation 5 soll einen Marktanteil von über 50 Prozent erzielen; weitere Trends

Here are some additional key points:



PS5 sell in during the first FY is higher than sell in for prior PlayStation consoles



Sony is targeting 50%+ market share in console with PS5.



41% of PS4/PS5 owners are female, compared to 18% on PS1



10% of revenue now in emerging markets pic.twitter.com/gcO5PLnKgr



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 26, 2021





How should we interpret this?



1. Console is still the core focus for Sony and growth opportunities on this platform include

- Investment in IP and exclusive content

- Geographical expansion

- Subscriptions growth

- Cloud gaming

- Investment in long life, live service titles.



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 27, 2021

Beim Sony-Investorentag ist nicht nur die PC-Version von Uncharted 4 bestätigt worden ( wir berichteten ), vielmehr hat Sony ziemlich ambitionierte Ziele geäußert und möchte mit der PlayStation 5 einen Marktanteil von über 50 Prozent im Konsolen-Bereich erzielen. Zum Vergleich: Der Marktanteil der PlayStation 4 lag bei 45 Prozent. Des Weiteren geht das Unternehmen davon aus, dass die PS5 (mit Disk-Laufwerk) voraussichtlich im nächsten Monat die Gewinnzone erreichen wird, da die Herstellungskosten pro Konsole sinken werden. Aktuell werden die Konsolen noch mit etwas Verlust verkauft.Die PlayStation-Sparte von Sony verzeichnet derzeit Rekordeinnahmen. So wurde die PlayStation 5 in ihrem ersten Geschäftsjahr häufiger als jede andere PlayStation-Konsole ausgeliefert - in einem vergleichbaren Zeitraum mit den anderen PlayStation-Konsolen. Zehn Prozent der Einnahmen im vergangenen Geschäftsjahr kamen übrigens aus den "Emerging Markets" (Schwellenländer). Im Geschäftsjahr 2010 waren es lediglich fünf Prozent. Ansonsten war den Präsentationsfolien noch zu entnehmen, dass 41 Prozent der PS4/PS5-Besitzer weiblich sind. Bei der ersten PlayStation waren es lediglich 18 Prozent. Als erfolgreiche neue Marken wurden Ghost of Tsushima und Returnal aufgelistet.Auch wenn der Konsolen-Markt weiterhin wächst und das Hauptgeschäftsfeld bleiben wird (exklusive Inhalte, neue Marken, geographische Ausweitung, Abo-Modelle, Cloud Gaming, Live-Service-Titel), will Sony die eigenen Marken auf den PC und auf mobile Endgeräte bringen - z.B. durch die Veröffentlichung von "älteren" Titeln auf dem PC und die Ausweitung der eigenen Marken auf Smartphones. Laut Daniel Ahmad (Analyst) gibt es allein in China über 320 Mio. PC-Spieler, während sich die weltweiten PS4-Verkäufe auf 115 Millionen belaufen. Der Mobile-Markt würde ebenfalls gigantische Möglichkeiten offerieren und Sony bei der Diversifikation helfen.Live-Service-Titel (GAAS) sollen ebenfalls eine größere Rolle spielen und könnten wie MLB The Show 21 auf mehreren Plattformen angeboten werden. Das Baseball-Spiel von Sony ist z.B. auf Xbox-Konsolen verfügbar. In Zukunft sollen Game-as-a-Service-Spiele stärker von den PlayStation Studios realisiert werden - sowohl auf als auch abseits der eigenen Konsole. Laut Daniel Ahmad machten "Mikrotransaktionen" aus Free-to-play-Titeln schon fast 25 Prozent der Einnahmen aus dem PlayStation Store aus (April 2020 bis März 2021).