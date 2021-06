Sony: Insomniac Games sucht Personal für Multiplayer-Spiel

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things!



Apply today: https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR



— Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2021

Insomniac Games will offenbar einen ähnlichen Weg einschlagen wie Naughty Dog, zumindest im groben Ansatz: Genau wie die Macher von Uncharted, The Last of Us & Co peilt man als nächstes Projekt offenbar einen Mehrspieler-Titel an. Zumindest sucht das Team, das mittlerweile zu den PlayStation Studios gehört und zuletzt mit Ratchet & Clank: Rift Apart für Furore sorgte, jetzt ganz offiziell nach geeignetem Personal für ein Mehrspieler-Projekt.Da zu den Stellenausschreibungen auch ein Story-Lead für die Entwicklung einer Geschichte gehört, scheint es man den Fokus nicht ausschließlich auf die Multiplayer-Action zu legen. Auch Naughty Dog hatte bereits klargestellt, seine Experise im Storytelling für Solo-Abenteuer mit einem Mehrspieler-Ansatz verknüpfen zu wollen.