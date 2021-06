Sony: Housemarque gehört fortan zu den PlayStation Studios

Thrilled to announce @Housemarque has officially joined PlayStation Studios! The extremely talented studio with a proven track record and best-in-class gameplay has a bright future and we couldn’t be more excited to be part of it! pic.twitter.com/B47YlfmgCs



— Hermen Hulst (@hermenhulst) June 29, 2021

Housemarque gehört fortan zu den PlayStation Studios. Die entsprechende Übernahme war schon in den letzten Wochen und Monaten im Gespräch. Das finnische Studio war u.a. für Returnal Super Stardust HD und Dead Nation verantwortlich.Hermen Hulst (Head of PlayStation Studios) im PlayStation.Blog : "Ich bin ein Fan von Housemarque seit den Anfangstagen des Studios, als sie den PlayStation-Fans Super Stardust HD vorstellten. Die jüngste Veröffentlichung von Returnal durch Housemarque beweist, dass das Studio eine unglaubliche Vision hat und in der Lage ist, unvergessliche neue Spiele zu entwickeln, die bei unserer Community Anklang finden. Diese Ergänzung verstärkt die kreative Kraft von PlayStation Studios und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für Housemarque bereithält."Ilari Kuittinen (Mitbegründer und Managing Director) im PlayStation.Blog : "Heute ist ein großer Tag für Housemarque und es sind über 26 Jahre vergangen. Unsere starke Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment begann mit Super Stardust HD auf PS3 und seitdem haben wir Arcade-inspirierte Spiele für alle PlayStation-Plattformen entwickelt. Mit Returnal für PS5, unserer neuesten Veröffentlichung, hat unser größter Vorstoß in Third-Person-Action-Spiele unsere Stimme und Marke in der Branche gefestigt, als Lieferant von einzigartigen und qualitativ hochwertigen Spielererlebnissen. (...) Dies gibt unserem Studio eine klare Zukunft und eine stabile Gelegenheit, weiterhin Gameplay-zentrierte Ansätze zu liefern und gleichzeitig mit neuen Methoden der narrativen Vermittlung zu experimentieren und die Grenzen dieser modernen Kunstform zu verschieben. (...) Was bedeutet das schließlich für unsere Fans? Wir bei Housemarque sind Gamer, und wir sind aus dem Bedürfnis heraus gewachsen, die Facetten von Spielen zu perfektionieren und zu basteln, die wir am faszinierendsten fanden. Wir sind auch dafür bekannt, unsere eigenen Wege zu gehen und neue Kombinationen auszuprobieren. Mit der Unterstützung von SIE und seiner Studiofamilie können wir wirklich in unsere Position in der Branche hineinwachsen und zeigen, was Housemarque ohne Einschränkungen schaffen kann. Wir können es kaum erwarten, allen zu zeigen, was wir in den kommenden Jahren planen, und hoffen, bleibende Erinnerungen und aufregende Titel für das nächste Vierteljahrhundert und darüber hinaus zu schaffen."